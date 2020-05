© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri disposto dal comando provinciale di Napoli nelle periferie orientali della città. Sotto i riflettori dei controlli i quartieri di San Giovanni, Barra, Ponticelli e Poggioreale.In particolare, i militari della compagnia di Poggioreale, insieme a quelli del reggimento Campania e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano, hanno setacciato l’intero quartiere controllando complessivamente 153 persone, 45 delle quali con precedenti di polizia: 102 veicoli controllati e 30 le contravvenzioni al codice della strada notificate per un importo superiore ai 15.000 euro.Arrestato P.G., 53enne di Caivano già noto alle forze dell'ordine, destinatario di un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Brescia. Dovrà scontare in carcere, come cumulo pene, 11 anni di reclusione e pagare la multa di 5.000 euro per reati di ricettazione, Furto aggravato, falsificazione e indebito utilizzo di carte di credito, commessi tra Roma e le province di Verona e Brescia tra il 2015 e 2019.