Napoli, controlli da Scampia a Miano: arrestato contrabbandiere, sequestrate 18 auto

Gli agenti del commissariato Scampia e della polizia municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri napoletani di Scampia e a Miano, in particolare in piazza Madonna dell'Arco. Nel corso dell'attività sono state identificate 65 persone, controllati 40 veicoli, di cui 18 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno sequestrato ai fini della successiva confisca; inoltre, sono state contestate 47 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa, elevando sanzioni per un totale di 52000 euro.

Nella stessa mattinata i poliziotti, nel transitare in via Aldo Fabrizi, hanno notato un uomo che, dopo aver riposto una scatola nel bagagliaio di un'auto, alla loro vista, ha tentato di entrare in un palazzo per eludere il controllo. Gli operanti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi, di 1315 euro e, nell'autovettura, hanno rinvenuto 5 scatole contenenti 125 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l'androne del palazzo da cui l'uomo era uscito e vi hanno rinvenuto altre 3 scatole con 75 stecche di sigarette, mentre, in un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze dello stabile e in due cantine, aperte con le chiavi in suo possesso, hanno rinvenuto un jammer e 1100 stecche di bionde.

Infine, presso una cantina in uso all'uomo, adiacente alla sua abitazione a Giugliano in Campania, sono state trovate ulteriori 288 stecche di sigarette Un 40enne del luogo è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, mentre le due vetture sono state sottoposte a sequestro.