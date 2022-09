Napoli, controlli della polizia: oltre 100 persone identificate

Ai Capodimonte e in via Foria, sono state identificate 105 persone, controllati 70 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, e contestate 9 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente poiché mai conseguita, guida con patente diversa da quella prevista, mancata revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Infine, sono state controllate 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari.