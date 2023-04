Napoli, piazza Garibaldi: blitz dei carabinieri, denunce e sanzioni

Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia Stella in Piazza Garibaldi e nei quartieri che la circondano. Grazie alla collaborazione dei militari del Reggimento Campania e del NAS, sono state identificate 136 persone e ispezionate 72 vetture. Due i parcheggiatori abusivi denunciati, sorpresi nei pressi della stazione ferroviaria centrale a chiedere denaro agli automobilisti. Anche a quelli in sosta breve, in attesa nei propri veicoli.

Sanzionato il titolare di un minimarket etnico poi sospeso. 2mila euro il conto da pagare per mancata registrazione sanitaria del locale e mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari.

Due le persone denunciate, una per violazione del divieto di accesso alle aree urbane, l’altro per violazione del divieto di ritorno nel comune di Napoli.

Violazione amministrativa contestata ad un 42enne, trovato in corso meridionale con una bustina di marijuana nelle tasche. Sarà segnalato alla prefettura.I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. 35 le sanzioni al cds notificate, molte delle quali per guida senza copertura assicurativa.