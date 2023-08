Napoli, controlli di Ferragosto in centro: multati bar con lavoratori al nero

I carabinieri della compagnia Centro di Napoli, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio per la giornata di Ferragosto, hanno identificato 67 persone e controllati 45 veicoli.

Denunciato un 51enne del centro storico perché sorpreso a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di sosta.

Un 19enne e un 24enne risponderanno di guida senza patente. Il primo lungo la riviera di Chiaia, l'altro in via Carducci, erano in sella a moto di grossa cilindrata.

In due bar del centro è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero: applicate sanzioni che superano i 12mila euro.