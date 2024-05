Napoli, controlli ad esercizi commerciali e lotta all'abusivismo: multe e denunce

Controlli della polizia locale di Napoli in piazza Garibaldi, via Gianturco, via Casanova, via Costantinopoli, via Conte di Ruvo: nel mirino 20 esercizi commerciali, 13 i verbali per occupazione di suolo pubblico.

In via San Biagio dei Librai, invece, gli agenti hanno sorpreso due venditori ambulanti abusivi intenti a vendere merce contraffatta, borse e profumi che sono stati posti sotto sequestro e i due sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

Gli agenti della unità operativa Avvocata sono stati impegnati sul fronte della polizia amministrativa e ai controlli al codice della strada: tre esercizi commerciali sono stati sanzionati per occupazione di suolo pubblico mentre sono stati elevati 65 verbali per infrazioni al codice della strada.

Infine nel quartiere Soccavo gli agenti hanno elevato 22 contravvenzioni sempre per infrazioni al codice della strada.