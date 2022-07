Napoli, controlli in strada e droga Sequestrata anche finta pistola

Piazza Mercato a Napoli: controllate 21 persone di cui 10 pregiudicate. Accertamenti anche per 21 mezzi, 17 le contravvenzioni amministrative, per un totale di 30mila euro 6 scooter sequestrati. 28 i punti complessivi decurtati dalle patenti e 5 le carte di circolazione ritirate. In più, eseguite perquisizioni nelle zone ritenute maggiormente “sensibili”. E sequestrata una pistola replica senza il tappo rosso identica a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine e 9 cartucce 9x21 trovate in un’area condominiale di un edificio del quartiere. Denunciato, infine, un uomo con 11 dosi di cocaina pronte alla vendita.

