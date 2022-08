Lido abusivo in zona Coroglio, sequestrati 200 lettini e ombrelloni

Ieri i militari della dipendente stazione navale di Napoli, congiuntamente al personale della capitaneria di porto, nel corso di un servizio di polizia demaniale finalizzato al controllo del territorio e al contrasto dell'occupazione abusiva del demanio marittimo, sono intervenuti in un'area, interdetta alla balneazione, sulla quale è stato allestito abusivamente uno stabilimento balneare con varie attrezzature, in località Coroglio.

L'operazione iniziata alle prime luci dell'alba, si è conclusa con il sequestro contro ignoti di attrezzature varie, utilizzate per l'allestimento di lidi abusivi, sgomberando, di fatto, un'area sottoposta al divieto di balneazione.

Nello specifico i militari operanti hanno sequestrato diverse attrezzature utilizzate per l'allestimento di stabilimenti balneari per un totale di 200 sdraie, 100 ombrelloni, 80 sedie e 70 tavolini accatastati in vari punti della spiaggia. Gli oggetti del sequestro sono stati posti in giudiziale custodia presso un deposito messo a disposizione dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, all'interno del porto di Napoli, in attesa del nulla osta da parte della competente autorità giudiziaria per la confisca e la successiva distruzione.