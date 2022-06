Napoli, controlli sui locali della movida: 14 multe per alcol venduto fuori orario

Controlli della polizia locale lungo le strade della movida. Le verifiche della Municipale hanno interessato 49 esercizi dislocati sull'intero territorio cittadino. Nella zona di Chiaia cinque locali sono stati sanzionati perché accessibili al pubblico oltre l'orario previsto dall'Ordinanza Sindacale . Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori n. 9 verbali, per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per la gestione illecita dei rifiuti.

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Movida a Napoli, i comitati: «Stretta anticaos, serve subito... LA VIOLENZA La serata brava finisce a schiaffoni e coltellate: feriti cinque... LA CITTÀ SENZA REGOLE Napoli, boom di “tavolini selvaggi”: in due anni 10mila...

Per contrastare le criticità registrate in piazza Garibaldi, la Polizia Locale ha impegnato sei pattuglie, per un totale di diciotto operatori, che hanno assicurato il presidio dell' area fino alle 24, impedendo efficacemente lo svolgimento dei mercatini abusivi. Sul fronte dei controlli di Polizia Stradale gli Agenti della Municipale hanno effettuato 75 controlli elevando 58 infrazioni al Codice della Strada con il sequestro di 4 vetture perché in circolazione senza la copertura assicurativa e il possesso della patente di guida, oltre alla rimozione di 19 veicoli in sosta irregolare.

In Via S. Pasquale a Chiaia individuato e sanzionato un parcheggiatore abusivo. Nella zona universitaria adiacente al corso Umberto gli agenti motorizzati hanno assicurato controlli per il contrasto alla sosta selvaggia. In Via Rodinò e Via Denza sono state verificate particolari criticità dovute alla presenza di un parcheggiatore abusivo, che è stato sanzionato e denunciato penalmente per la reiterazione dell'illecito. In tale ambito sono stati 14 i veicoli verbalizzati in sosta irregolare con sei rimozioni con i carri gru.