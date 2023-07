Sono rasserenati gli operatori commerciali e i residenti di Marechiaro. Dopo una domenica di controlli serrati che ha fermato gli incivili, c'è stato anche un incontro informale con il questore Maurizio Agricola durante il quale è arrivata la promessa di destinare un presidio fisso alla zona durante i giorni di maggiore affluenza del periodo estivo.

L'incontro è stato favorito dagli appelli che sono stati lanciati con insistenza dal territorio, che ha affidato preoccupazioni e richieste al presidente del Borgo Marechiaro, Sergio Mannato, il quale aveva auspicato una presenza più assidua delle volanti: «Il questore ha spiegato di aver visto i nostri appelli e ci ha detto che la polizia di stato sarà vicina al territorio», dice con giustificato entusiasmo Mannato.

Tra le proposte che il territorio ha presentato, prima tramite media e poi direttamente al questore, c'era anche quella di mettere a disposizione un posto fisso dove offrire accoglienza agli agenti per sottrarli alla calura. Avevano dichiarato la piena disponibilità a destinare spazi nei loro locali sia lo storico «Cicciotto» che il «Fish Bar», entrambi allocati in zone utili per le eventuali operazioni di controllo.

La proposta è stata ricevuta con un ringraziamento ma rifiutata: impossibile pensare di realizzare un posto di polizia, sebbene volante, all'interno di una struttura commerciale. «Questo non toglie che l'intera popolazione di Marechiaro, dagli abitanti ai ristoratori, è a disposizione delle forze dell'ordine per qualsiasi necessità: se gli agenti avranno bisogno di ristorarsi, di trovare un po' d'ombra o semplicemente di cercare un attimo di riposo, tutta Marechiaro è a loro disposizione, le porte delle case, dei ristoranti e degli stabilimenti sono aperte e ogni necessità sarà sostenuta - Mannato non ritira l'offerta e anzi rilancia - abbiamo un dovere di riconoscenza verso chi verrà a tutelare Marechiaro e contribuirà a rendere meno caotica e pericolosa la stagione estiva che è determinante per questa fettina di città».

In realtà le operazioni di presidio intenso della zona di Marechiaro hanno già preso il via domenica scorsa con la presenza di polizia e carabinieri che hanno effettuato verifiche a tappeto sulle persone che arrivavano in zona. Richiesta di mostrare documenti e sottoporsi a controlli alle borse accolta con favore dalle persone perbene che, anzi, hanno ringraziato le forze dell'ordine. Interventi che hanno consentito di individuare, e denunciare, un quindicenne che aveva un coltello nello zaino: il ragazzo è stato intercettato lungo calata Ponticello e, dopo la perquisizione, è scattata la denuncia per "porto di armi od oggetti atti ad offendere".

Nel corso della prima domenica di intense verifiche sono state controllate in tutto 91 persone e sono state individuate undici persone con precedenti di polizia.

«A Marechiaro è facile eseguire verifiche perché, in pratica, esiste una sola via di accesso al territorio e basta tenere sotto controllo quel percorso per individuare teppisti e violenti - spiega Mannato - è già accaduto in passato che gli agenti si sistemassero in cima al percorso e bastava la loro presenza per far allontanare i malintenzionati».

Secondo il presidente del Borgo la stessa dinamica si è verificata domenica «ho visto personalmente decine di ragazzi voltarsi e andare via alla sola vista delle divise. La giornata è stata completamente serena, finalmente».

L'attenzione mostrata verso il territorio consente anche di proiettarsi verso il futuro: «Se ogni anno, in concomitanza con i due mesi di assalto estivo, a Marechiaro venisse predisposto un presidio fisso, la violenza e il teppismo sarebbero definitivamente debellati», auspica Mannato.