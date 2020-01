LA Questura di Napoli, con carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, ha organizzato un servizio di controllo del territorio nell’area mercatale di borgo sant’Antonio Abate. Il servizio si è svolto con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Falchi, del Reparto Mobile, delle Unità Cinofile antidroga.

Sono state identificate 216 persone e controllati circa 55 veicoli di cui 5 privi di copertura assicurativa. Sono state denunciate 10 persone per la manomissione di contatori dell’energia elettrica e 4 per allaccio abusivo alla rete elettrica e idrica.

Inoltre, all’interno di una piccionaia, sono stati rinvenuti un’ascia, una doppietta a canne mozze con matricola abrasa, 58 cartucce di vario calibro.



Sono stati sequestrati 200 kg di tabacchi lavorati esteri, 5 motocicli abbandonati, 3 motocarri utilizzati come deposito, 8 banchi per vendita di frutta e abbigliamento, un cantiere adibito a smaltimento illecito di amianto.

Sono state elevate 44 multe per occupazione abusiva di suolo pubblico e contestate 8 contravvenzioni per esercizio abusivo di attività commerciale, 15 per affissione pubblicitarie abusive e due per mancato possesso delle certificazioni sanitarie.

Infine, sono state sanzionate, per oltre 4000 euro e con sospensione della licenza, due attività commerciali in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 33kg di alimenti dei quali non è stato esibito il certificato di rintracciabilità.

