Napoli, controlli della polizia a Mergellina nella zona degli «chalet»: identificate 343 persone

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona degli «chalet» di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 343 persone, di cui 89 con precedenti di polizia, controllato 153 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed un altro a fermo amministrativo, contestato 13 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, circolazione senza targa di immatricolazione e per mancato possesso dei documenti di circolazione; è stata altresì ritirata una carta di circolazione e controllato un esercizio commerciale.

Durante l’attività di controllo, gli operatori, in via Caracciolo hanno controllato un ragazzo che è stato trovato in possesso di un coltello con la lama di 5 cm e pertanto è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.