Napoli, controlli mirati a San Lorenzo: multe a negozi e per violazioni stradali

Multate 4 attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Un altro esercizio è stato sanzionato per mancanza di SCIA di somministrazione e mancata SCIA sanitaria; il titolare inoltre è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per locale interrato senza autorizzazione. Tutto ciò rientra nel risultato in un'operazione di controlli mirati al contrasto dell'illegalità sul territorio messa in atto dall'Unità Operativa San Lorenzo.

Sul fronte del Codice della Strada, i poliziotti hanno effettuato controlli su numerose autovetture da cui sono scaturiti 4 verbali per la mancata copertura assicurativa, 4 verbali per la mancata revisione, 2 verbali per guida senza patente e 2 per guida con patente scaduta. I caschi bianchi, congiuntamente ad altre forze dell’ordine «Alto Impatto», hanno inoltre emesso altri 11 verbali per diverse violazioni al Codice della Strada.