Napoli, controlli in via Montagna Spaccata per bloccare l'abbandono di rifiuti

Proseguono senza sosta le attività del nucleo ambientale della polizia locale di Napoli. A Pianura – e più precisamente ai margini di via Montagna Spaccata – gli uomini diretti dal capitano Enrico Del Gaudio portano avanti una intensa attività di prevenzione e controllo. Operazione necessaria a scongiurare nuovi sversamenti di rifiuti e materiali nocivi, in una delle aree della città maggiormente colpite dal fenomeno.

«Questa è una strada isolata – afferma il capitano Del Gaudio – che purtroppo è stata trasformata in una grande discarica a cielo aperto. Ci sono cumuli di rifiuti per decine di metri e gli sversamenti avvengono di continuo. Sia di giorno che di notte quando tutto è buio e non ci sono fonti di luce. Abbiamo recuperato alcuni nominativi ed ora andremo a fare i nostri accertamenti, ma non è mai abbastanza. C'è sempre chi riesce a sfuggire e per questo la nostra attività è un vero confronto tra noi ed i criminali ambientali. Da mesi siamo sul territorio e non abbiamo intenzione di arretrare di un millimetro. Continueremo per tutto il tempo che sarà necessario».

Una presenza costante in un quartiere – insieme a quello di Ponticelli – tra i più sensibili della città. Territorio di confine che spesso viene superato proprio da chi, con il favore dell'oscurità, continua a scaricare in strada qualsiasi genere di materiale. «Vediamo che tra i rifiuti – conclude Del Gaudio – c'è veramente di tutto. Dal mobilio degli svuota cantine, al materiale di risulta edile alle guaine che servono per ricoprire le soffitte degli appartamenti. Bisogna sensibilizzare la popolazione affinché si riducano al minimo questi episodi, mantenendo ordine e sicurezza per i cittadini. Per questo motivo proseguiremo nelle operazioni di controllo anche nei prossimi giorni. Ci sposteremo di volta in volta nelle aree più interessate dal fenomeno, mettendo in campo tutte le forze necessarie per contrastare i reati ambientali».