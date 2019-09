Napoli, raffica di controlli nella movida con alcol test e telelaser

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:10

La polizia municipale di Napoli nell’ultimo fine settimana ha disposto postazioni di controllo con personale motorizzato, finalizzate ad assicurare il rispetto del codice della strada e per contrastare la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità.Il personale del gruppo intervento territoriale nelle postazioni in piazza Museo Nazionale e in piazza Municipio ha effettuato 110 controlli ai veicoli in circolazione eseguendo il sequestro di 16 veicoli a due ruote e di 9 autoveicoli.Le attività di accertamento alcol test e telelaser hanno permesso di verbalizzare 16 conducenti con relativo ritiro della patente di guida. Durante i controlli veniva sottoposto a fermo un soggetto pregiudicato e ricercato dall’Arma dei carabinieri, nell’ambito di indagini su alcune truffe a mezzo internet.Al soggetto condotto presso gli uffici del reparto e sentito in ordine ai fatti d’indagine, come da richiesta dell’Arma, veniva anche sottoposto a sequestro il telefono cellulare ed alcune sim telefoniche utili ai fini dell’indagine in corso.