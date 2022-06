Movida a Napoli, multato un giovane con 3,5 grammi di marijuana

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della «movida», gli agenti dei commissariati Decumani e Montecalvario e i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno effettuato controlli al centro storico e in zona Toledo.

Nel corso dell’attività gli operatori nelle piazze San Domenico Maggiore, Miraglia e Bellini, in piazzetta Nilo, largo Banchi Nuovi, largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli, rampe San Giovanni Maggiore, via Costantinopoli, via dei Tribunali e via Cisterna dell’Olio hanno identificato 49 persone, di cui una sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 3,5 grammi di marijuana, e controllato 5 esercizi commerciali. Infine i poliziotti, in zona Toledo e nelle vie limitrofe, hanno identificate 41 persone.