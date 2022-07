Movida a Napoli: notte di controlli tra centro storico, Vomero e Quartieri Spagnoli

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della «movida», gli agenti dei commissariati Decumani, Montecalvario e Vomero, i finanzieri del comando provinciale di Napoli e personale della polizia locale hanno effettuato controlli al centro storico, nei Quartieri Spagnoli e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti nel centro storico ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone, Costantinopoli, San Sebastiano, De Marinis, Candelora, Santa Chiara e a borgo Orefici, hanno identificato 23 persone, controllato 5 veicoli e contestato una violazione del codice della strada per guida contro mano. Inoltre, gli operatori nei Quartieri Spagnoli e in via Toledo hanno identificato 17 persone, controllato 7 esercizi commerciali, contestato 18 violazioni del codice della strada per sosta vietata e rimosso 5 veicoli in divieto di sosta.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno identificato 69 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, contestato 4 violazioni del codice della strada per sosta vietata e rimosso 2 veicoli in divieto di sosta.