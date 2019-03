Domenica 10 Marzo 2019, 12:10

Ventitré persone controllate, di cui sette con precedenti di polizia, 22 veicoli controllati, di cui due sequestrati, due persone denunciate (una alla guida in stato di ebrezza e l'altra alla guida in stato di alterazione a causa di sostanza stupefacente), quattro persone sottoposte a drogometro, quattro patenti ritirate, 18 infrazioni al Codice della Strada, con la decurtazione di 65 punti. Sono i dati di una vasta operazione di controllo messi in atto dalla polizia nei luoghi della movida napoletana del quartiere Chiaia. Il servizio è effettuato dagli agenti della polizia stradale e dell'ufficio prevenzione generale attraverso strumenti tecnico-sanitari nella zona di Chiaia ad alto richiamo per i giovani.