Napoli, controlli della Municipale: al Vasto spunta il "ristorante fantasma"

Venerdì 24 Agosto 2018, 22:06

Bastava spostare un pannello di cartongesso ed ecco che la sala per i clienti, 100 metri quadrati con tavolini e sedie, spariva come per magia. Lo stratagemma, escogitato per tentare di superare i controlli, è stato scoperto dalla Polizia Municipale in una attività di ristorazione nella zona del Vasto. Giovedì sera, e fino a notte inoltrata, numerosi esercizi sono stati ispezionati dagli agenti dell’Unità Operativa Vomero e del Nucleo Tutela Ambientale, guidati dai capitani Gaetano Frattini ed Enrico Del Gaudio, col supporto dei carabinieri della stazione di Borgoloreto. Il take away della “sala fantasma”, in via Milano, era ufficialmente composto soltanto dalla sala superiore, per il cibo da asporto; nel piano interrato avrebbero dovuto esserci soltanto i bagni. Mentre ispezionavano la cucina, anche quella abusiva e in condizioni igieniche inadeguate, gli agenti hanno notato il pannello, lo hanno rimosso e hanno trovato la sala attrezzata coi tavoli apparecchiati. Lungo la stessa strada è stata sanzionata un’altra attività per l’assenza della raccolta differenziata e la mancata pulizia dell’area antistante; in vico Venezia, altro ristorante abusivo: autorizzazioni per cibo da asporto, ma all’interno era stata allestita una sala per accogliere i clienti. In piazza San Francesco da Paola il titolare di un minimarket è stato multato per aver venduto alcolici dopo le 21 e, durante il pattugliamento in via Firenze, gli agenti hanno scoperto una sala slot aperta dopo il limite imposto delle 23 e risultata dopo i controlli sprovvista di autorizzazioni.