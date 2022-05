Movida a Napoli, controlli della polizia locale: sette locali sanzionati, tre auto sequestrate

La polizia locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli in orari serali e notturni presidiando i principali luoghi della movida cittadina e intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione.

Le verifiche della municipale hanno interessato 48 esercizi dislocati sull’intero territorio cittadino. Nella zona dei cosiddetti «baretti», in Vicoletto Belledonne e Via Ferrigni 7 locali sono stati sanzionati per la diffusione di musica e perché accessibili al pubblico oltre l’orario previsto dall’ordinanza sindacale n°59/2022 . Dai controlli di polizia amministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori 23 verbali per assenza di autorizzazioni alla vendita, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti. In Via Speranzella nel quartiere di Chiaia un esercizio aveva realizzato un manufatto abusivo su suolo pubblico e oltre ad essere sanzionato veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.

In via Gradoni di Chiaia l’occupazione abusiva di suolo pubblico riguardava uno spettacolo pubblico non autorizzato che veniva verbalizzato ai sensi dell’art. 68 del Tulps. In zona Vomero i controlli rilevavano 4 ambulanti che esercitavano abusivamente la vendita di prodotti alimentari, ai responsabili oltre alle sanzioni per l’assenza di autorizzazioni e l’occupazione abusiva di suolo pubblico venivano sottoposti a sequestro i prodotti esposti agli agenti atmosferici inquinanti. Sul fronte dei controlli di polizia stradale gli agenti rilevavano 94 infrazioni al codice della strada con il sequestro di 3 vetture circolanti senza la copertura assicurativa e la rimozione di 26 veicoli per sosta irregolare.