Napoli, sequestrato ristorante abusivo in via Michele Tenore

Gli agenti della polizia municipale, unità operativa Stella, sono intervenuti in via Michele Tenore dove hanno sequestrato due strutture, di una nota attività di ristorazione, di oltre 100 metri quadri ciascuna, che occupavano abusivamente spazi pubblici sottoposti anche a vincoli urbanistici, e al deferimento all’autorità giudiziaria del proprietario.

In via Marco Aurelio Severino e in via Carlo De Marco constatando la presenza di verande abusive procedevano a denunciare i rispettivi proprietari per violazioni in materia urbanistico/edilizia.