Movida sempre al centro dei controlli. Con i poliziotti impegnati in largo Baracche, in vico Lungo Gelso, in vico Lungo Teatro Nuovo e in vico Teatro Nuovo che hanno identificato 23 persone, controllato 4 esercizi commerciali e rimosso 7 veicoli in divieto di sosta. E identificato altre 55 persone ai Decumani