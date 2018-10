Napoli, controlli sui passi carrabili da Bagnoli a Chiaia e Vomero

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 16:15

La polizia municipale di Napoli sta effettuando controlli sui passi carrabili di tutto il territorio cittadino. Obiettivo dell'azione è il contrasto al fenomeno dei falsi cartelli dei passi carrabili, dei passi carrabili in nero o delle dichiarazioni non corrispondenti a realtà. «Questa operazione - dichiara l'assessore comunale al Bilancio, Enrico Panini - risulta urgente e di primaria importanza nell'ambito della lotta all'evasione nella nostra città perché ci consente di raggiungere un incremento dei canoni di concessione non riscossi pari al 60 - 70 per cento, per non parlare delle sanzioni dovute pari al corrispettivo di 5 anni di arretrati». Panini rende noto che «per favorire la regolarizzazione ai condomini e alle attività commerciali su strada invieremo gli avvisi di verifica dati presenti in toponomastica grazie ai quali potremo ottenere con maggiore precisione l'indice di evasione relativa alle concessioni non richieste o non rilasciate».Secondo i dati, a fronte di 3.827 strade in città risultano attive «solo» 4.700 concessioni rilasciate, pari - a quanto spiegato - «a poco più di un passo carrabile presente per ogni singola strada». Da alcuni controlli effettuati a campione e dalle verifiche eseguite grazie alla proiezione demografica sul territorio cittadino, l'amministrazione stima in circa 30.000 passi carrabili la reale entità del fenomeno. «Grazie alla disponibilità di nuovi strumenti informatici - sottolinea l'esponente della Giunta - è stato possibile rilevare per ogni Municipalità il numero di strade in cui non vi è alcuna concessione rilasciata che significa evasione totale e stabilire un indice di evasione per quelle invece parzialmente censite». Ad oggi l'indice di evasione nella I Municipalità è 72 per cento; nella II Municipalità è pari all'86 per cento; nella III Municipalità è 77 per cento; nella IV è pari al'80 per cento, nella V si attesta al 46 per cento; nella VI all'80 per cento; nella VII 73 per cento; nell'VIII all'81 per cento; nella IX al 65 per cento e infine nella X al 49 per cento.