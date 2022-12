Napoli, controlli alla Pignasecca. Multe e 27 persone con precedenti identificate

Stamattina gli agenti del commissariato Montecalvario e personale dell’Asl Na1 hanno effettuato dei controlli nelle vie Pignasecca e Portamedina finalizzati al rispetto delle norme in materia sanitaria e di occupazione di suolo pubblico.



Nel corso dell’attività sono stati controllati 21 esercizi commerciali, di cui 3 sono stati sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico e 5 per mancata tracciabilità dei prodotti in vendita, mancanza delle procedure di autocontrollo e mancata etichettatura del pane.



Inoltre, gli operatori hanno sequestrato 13 kg di frutti di mare, 50 kg complessivi di pane e dolci e 200 kg di frutta secca e aromi.



Infine, sono state identificate 27 persone di cui 4 con precedenti di polizia.