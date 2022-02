Napoli, controlli della polizia al Vasto: scattano 400 multe agli automobilisti

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della Polizia Municipale e personale della società ANM, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Nazionale, piazza Salerno e via Taddeo da Sessa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 88 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 21 autoveicoli, di cui 11 rimossi per sosta vietata, e contestate 400 violazioni del Codice della Strada per sosta in doppia fila, sosta di veicoli senza titolo di pagamento, mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.