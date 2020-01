Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, all’esterno di uno stabile di via Villari, un uomo che consegnava qualcosa a un ragazzo ricevendo in cambio una banconota.

Gli agenti hanno bloccato l'uomo trovandolo in possesso di una busta contenente circa 74 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 160 euro in banconote di vario taglio, mentre il giovane acquirente è riuscito a dileguarsi.

Salvatore Verdicchio, 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.

