Napoli, controlli della polizia a Gianturco: due sequestri e nove multe

Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vasto e in particolare in via Gianturco e nelle piazze Cenni e Principe Umberto.

Nel corso del servizio sono state identificate 89 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 59 veicoli, di cui due sequestrati amministrativamente, e contestate nove violazioni del Codice della Strada.