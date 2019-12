Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato sono intervenuti a Napoli in via Antonio Toscano per verificare la presenza di armi e droga all’interno di un appartamento.



Nell’abitazione i poliziotti hanno controllato una coppia di coniugi che sono stati trovati in possesso di circa 1 kg di hashish, suddiviso in panetti, stecche ed in bustine già confezionate, oltre alla somma di 215 euro.

Giovanni Bottone e Lucia Nasti, napoletani di 44 e 43 anni noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA