Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno effettuato controlli inerenti le occupazioni di suolo pubblico in via Costantinopoli, piazza Museo, via Duomo, via Gianturco, piazza Cavour, via Carlo di Tocco e via Imparato: 26 dei 29 esercizi commerciali controllati sono risultati non in regola in quanto occupavano abusivamente il suolo pubblico o lo occupavano in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato.

Gli agenti della Unità operativa San Lorenzo, inoltre, hanno sorpreso in zona Decumani tre ambulanti abusivi che vendevano merce contraffatta. Le tre persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria e hanno ricevuto una sanzione amministrativa. La merce è stata sequestrata.