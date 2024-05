Napoli, controlli della polizia municipale nei Quartieri Spagnoli e Chiaia

La Polizia Municipale di Napoli ha condotto un'intensa attività di controllo in varie zone della città per garantire ordine e rispetto delle norme. L'Unità Operativa Chiaia ha ispezionato diversi locali nei Quartieri Spagnoli e a Chiaia, realizzando 12 verifiche amministrative.

Sono stati elevati 7 verbali per infrazioni quali occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione non autorizzata di insegne pubblicitarie, violazioni relative all'impatto acustico e il mancato rispetto del divieto di fumo nei locali. In Via delle Repubbliche Marinare, l'Unità Operativa San Giovanni ha sequestrato articoli per animali e giocattoli venduti sulla strada senza autorizzazione. Inoltre, in Viale della Villa Romana, sono stati sequestrati generi alimentari venduti senza permesso su strada.

La Polizia Municipale ha inoltre eseguito 62 controlli sui veicoli per garantire il rispetto del Codice della Strada, che hanno portato a 23 verbali.

Tra questi, sono stati emessi 3 fermi amministrativi, 3 sequestri amministrativi e 3 ritiri di documenti di circolazione.