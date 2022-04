Napoli, controlli della polizia locale: oltre trecento multe per soste irregolari

La polizia municipale di Napoli ha svolto un'operazione speciale nella zona di via Sedile di Porto, Loggia dei Pisani, San Bartolomeo, Summonte, Flavio Gioia, Vico Graziella, Maio di Porto, Depretis, Marchese Campodisola, Colombo, Ponte di Tappia e l'area pedonale di via Lanzieri.

Dai controlli sono scaturiti 316 multe per sosta irregolare, otto contestate per circolazione irregolare con targa straniera, mancanza di assicurazione e documenti di circolazione, 15 veicoli prelevati in stato di abbandono ed un verbale, in Via Sedile di Porto, a carico di un parcheggiatore abusivo.