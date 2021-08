Napoli, raffica di controlli e sanzioni per 23.117 euro

Giorni di importanti controlli condotti dagli agenti della Polizia Municipale delle unità operative Avvocata e Vomero, con il personale di Montecalvario, con l'intento di reprimere l’occupazione abusiva del suolo pubblico ed a far rispettare le norme sulla diffusione della musica ad alto volume.

Ispezionate oltre 20 attività commerciali di cui nove verbalizzate per difformità delle occupazioni di suolo pubblico; due bar sprovvisti anche della scia per la somministrazione, per l’autorizzazione sanitaria e nulla osta per l’impatto acustico.

Controllo in un baretto, ubicato in tre Regine, il quale diffondeva musica ad alto volume, il cui titolare è stato verbalizzato per assenza del nulla osta di impatto acustico, a stessa problematica è stata riscontrata in vico due porte a Toledo e vico lungo teatro nuovo.

Elevate sanzioni per un importo di 23.117 euro.

Nel quartiere Avvocata/Montecalvario, la polizia locale ha effettuato numerosi sequestri in piazzetta Nilo e via Toledo, di svariata merce con marchi contraffatti; durante il sequestro, uno degli agenti è stato strattonato da un venditore abusivo, dovendo ricorrere alle cure mediche.