Napoli, controlli a strutture ricettive: multe per falsa denominazione e abusivismo

Gli agenti della polizia locale di Napoli, Reparto Turistico/Corso Pubblico, impegnati per il contrasto degli illeciti rivolti alle attività turistiche sul territorio cittadino, hanno sanzionato, ai sensi della vigente normativa regionale, un titolare di una struttura ricettiva extralberghiera, provvisto di una regolare scia comunale con tipologia “affittacamere”, che al Borgo Marinari invece esponeva un'insegna esterna alla struttura e diffondeva la pubblicità sui siti web dedicati, autoattribuendosi impropriamente la denominazione “hotel”.

APPROFONDIMENTI L'ILLEGALITÀ Portici, sorpreso mentre spacciava hashish: denunciato pusher 15enne I LAVORI Sorrentina, chiusa per tre notti la galleria Santa Maria di Pozzano IL CASO Napoli, tenta di strangolare la moglie e aggredisce gli agenti:...

Al titolare veniva inflitta la sanzione di 1.000 euro con la segnalazione al competente servizio comunale, lo stesso veniva inoltre sanzionato perchè la struttura risultava priva della documentazione obbligatoria per la profilassi da legionella, violazione punita con una sanzione di 300 euro.

In via San Carlo una struttura ricettiva affittacamere veniva segnalata ai competenti uffici comunali Suap perché alla verifica la struttura risultava essere priva di cucina, costandando pertanto il venir meno dell'originaria destinazione d'uso di civile abitazione. In corso Vittorio Emanuele un struttura affittacamere veniva sanzionata per aver superata la capacità ricettiva, violazione accertata sia consultando i siti web dedicati alla pubblicità che con un sopralluogo sul posto, dove veniva verificato un numero di posti letto superiore a quello autorizzato. Al titolare veniva comminata una sanzione di 667 euro.

In viale Gramsci è stata sanzionata una struttura ricettiva b&b perché invece di svolgere l'attività con le 3 camere e i 7 posti letto autorizzati, presentava 4 camere con 9 posti letto, come verificato anche dai siti web dedicati alla pubblicità di tali strutture e pertanto il titolare veniva sanzionato con 344 euro. Diversi i controlli in città e nel sedime aeroportuale dedicati ai taxi e agli Ncc ed al contrasto dell'abusivismo nel settore. Gli agenti hanno effettuato n. 38 controlli e in via Partenope hanno provveduto al ritiro della licenza al conducente di un taxi sorpreso a prelevava passeggeri al di fuori del proprio turno di servizio.