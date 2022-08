Napoli: alto impatto a Secondigliano, identificate 102 persone e controllati 65 veicoli

Ieri gli agenti di Secondigliano con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del quartiere Secondigliano in particolare in corso Secondigliano e in via delle Dolomiti. Sono state identificate 102 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllati 65 veicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo e 12 a fermo amministrativo.

Sono state contestate 40 violazioni del codice della strada. Infine, sono state denunciate 2 persone per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio e controllata una persona sottoposta alla misura dell’avviso orale.