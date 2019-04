Napoli controlli rafforzati per Pasqua: preso scippatore

Sabato 6 Aprile 2019, 12:49

Gli agenti della Polizia di Stato del Nucleo Ordine Pubblico dell’Ufficio di Gabinetto, collaborati da quelli dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato Salvatore Riccio 42enne napoletano, con precedenti di polizia, per il reato di furto con strappo.Ieri pomeriggio gli agenti in servizio di pattuglia appiedata in via Toledo, servizio rafforzato in prossimità del periodo delle festività Pasquali, hanno notato un uomo che strappava dalle mani di un ragazzo un telefono cellulare.I poliziotti prontamente si sono messi all’inseguimento del 42enne, il quale, dopo un rocambolesco inseguimento, veniva bloccato ed arrestato, in via Goethe, con ancora il cellulare tra le mani.Salvatore Riccio è stato arrestato, in attesa del processo con rito per direttissima che si terràquesta mattina.