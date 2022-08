Movida a Napoli, tre ragazzi denunciati con le armi nella metropolitana

Ragazzi, anche un 17enne, armati di coltelli nella metro; parcheggiatori abusivi recidivi ma anche un 74enne denunciato per avere investito e ucciso un cane. È il risultato di una serie di controlli messi in atto dai carabinieri. I militari della compagnia Napoli centro hanno sanzionato 3 parcheggiatori abusivi, 2 di questi denunciati anche a piede libero perché recidivi nel biennio, nella zona di riviera di Chiaia e Santa Lucia.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Controlli antidroga sui Monti Lattari, distrutte 192 piante di... LA SICUREZZA Controlli a tappeto in mare: a Punta Campanella documenti non in... LE INDAGINI San Giorgio a Cremano, rivali in commercio aggrediti con le mazze da...

Tre i ragazzi denunciati a piede libero per possesso di armi. Hanno 17, 19 e 28 anni e quando i Carabinieri li hanno fermati all'interno della Metro Piscinola sono stati trovati in possesso di 2 coltelli a serramanico e di un frangi-vetro con doppia punta in metallo. Un altro uomo, invece, è stato denunciato per lo stesso reato perché è stato trovato in possesso di una mazza baseball in alluminio, l'aveva poggiata sotto il sedile lato guida dell'auto su cui era a bordo.

E poi ancora altri cinque parcheggiatori abusivi, un uomo in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari e un 74enne denunciato. L'uomo, mentre guidava la propria auto in via Nuova San Rocco, ha investito un cane che stava passeggiando con la sua padrona. Il cane è morto e l'uomo non si è fermato per prestare soccorso decidendo di allontanarsi. Le indagini dei militari hanno permesso di individuare il 74enne che risponderà del reato di uccisione di animale.