Napoli, controlli in ristoranti e pizzerie del Vomero: sequestrati 50 kg di carne e verdure

Una nuova imponente operazione mirata a garantire la sicurezza alimentare ha visto impegnati sul campo le donne e gli uomini dell'Asl Napoli 1 Centro.

Nella serata di mercoledì 7 dicembre, il personale del dipartimento di prevenzione ha ispezionato 21 esercizi commerciali del Vomero erogando prescrizioni, sospendendo linee di produzione e sequestrando cibi non a norma. Per portare a termine l'ispezione sono stati impiegati sul campo 30 operatori; una squadra composta da 13 medici (di cui due veterinari) e 17 tecnici della prevenzione che hanno passato al setaccio 21 esercizi commerciali: nove ristoranti, tre pizzerie, tre paninoteche e sei bar. Al termine delle verifiche i tecnici dell'Asl Napoli 1 Centro hanno erogato ben 102 prescrizioni, otto diffide, sei sanzioni (per un totale di 10.500 euro), compiuto un sequestro di 50 kg di carne e verdure.