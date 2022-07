Napoli, controlli per taxi e Ncc: sanzionati quattro abusivi

Con il crescente afflusso di turisti sono stati intensificati i controlli per il contrasto dell’abusivismo e per rispetto delle regole del trasporto pubblico non di linea.

Sono state sorprese 4 persone mentre utilizzavano abusivamente per il trasporto “noleggio con conducente” veicoli immatricolati per l’uso proprio. Invece ai soggetti titolari di regolare licenza sono stati elevati 3 verbali per irregolarità amministrative.

Anche per i tassisti ci sono state sanzioni per lo svolgimento del servizio con abbigliamento non consono. Altrettante sanzioni per taxi che non rispettavano l’ordine di fila nel posteggio o che prelevavano i passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio pubblico sito all’esterno dell’aeroporto dove molti utenti erano in attesa. Accertata e verbalizzata a carico di un altro tassista l’omessa revisione del veicolo.