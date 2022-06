Napoli, controlli della polzia tra piazza Garibaldi, porta Nolana e il Vasto

Controlli in piazza Garibaldi, a Porta Nolana e nel quartiere Vasto a Napoli. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 142 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllato 76 veicoli di cui uno sequestrato amministrativamente per guida senza patente e perché privo di copertura assicurativa. Contestate 9 violazioni del codice della strada per mancata revisione, divieto di sosta e per violazione della segnaletica stradale, controllati anche 4 esercizi commerciali e 2 attività ambulanti che sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancate autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante.

Infine, in piazza Garibaldi sono stati consegnati a personale dell’Asia, intervenuto per la rimozione, 50 quintali di merce esposta alla vendita da ambulanti non identificati.