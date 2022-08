Napoli, controlli della polizia municipale: fioccano multe e sequestri

Agenti della polizia municipale unità operativa Avvocata hanno sorpreso un venditore ambulante abusivo in Via Toledo, sequestrato circa 50 articoli tra borse e cinture che risultavano palesemente contraffatti e successivamente hanno provveduto alla comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica.

In Via Banchi Nuovi i controlli consentivano di individuare un esercizio commerciale che esponeva confezioni di acqua a diretto contatto con i raggi solari, il titolare veniva sanzionato e la merce sottoposta a sequestro. Nella zona di Piazza Dante e zone limitrofe, personale della unità operativa tutela ambiente e del reparto di Polizia Investigativa Centrale effettuava numerosi controlli per contrastare lo sversamento irregolare dei rifiuti.

Dai controlli effettuati sono state verbalizzate 3 attività commerciali per la irregolare gestione dei rifiuti. I controlli hanno consentito di verbalizzare 3 parcheggiatori abusivi in zona S. Lucia, 1 un via Posillipo ed 1 in Via Cattolica.