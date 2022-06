Napoli, controlli in via Caracciolo e via Partenope: sanzionate 6 attività commerciali

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree di maggiore afflusso turistico e cittadino, gli agenti del commissariato San Ferdinando e i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Caracciolo e via Partenope dove sono state identificate 17 persone.

Ancora, i poliziotti del commissariato Posillipo e i finanzieri del comando Provinciale di Napoli hanno effettuato controlli nella zona di Marechiaro e nelle vie Posillipo, Boccaccio, Santo Strato, Discesa Coroglio e piazza Di Giacomo dove hanno identificato 25 persone e controllato 9 esercizi commerciali. In sei tra questi sono state riscontrate delle irregolarità fiscali e omessa revisione del registratore telematico.