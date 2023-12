Napoli, controlli della polizia municipale da via Santa Caterina a Formiello e a Pianura

Gli agenti della polizia municipale in forza presso il Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno rinvenuto, in via Santa Caterina a Formiello, due pistole con canna ostruita sette proiettili ed un silenziatore. Sono in corso accertamenti da parte del personale della unità polizia investigativa Centrale per verificare la provenienza delle due armi.

Personale della unità operativa Scampia ha sorpreso e sanzionato un parcheggiatore abusivo in via Emilio Scaglione nei pressi della Stazione della metropolitana di Chiaiano.

Personale della unità operativa Soccavo ha effettuato controlli al Codice della Strada in zona Pianura elevando 33 sanzioni amministrative di cui nove per mancata revisione, uno per uso telefono durante la guida, cinque per mancata copertura assicurativa, cinque per mancato uso casco protettivo, uno per circolazione con veicolo sequestrato.