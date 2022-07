Napoli, sequestrati a Scampia e Piscinola 41 veicoli abbandonati in strada senza assicurazione

Stamattina i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e gli agenti dell’ufficio veicoli abbandonati della polizia municipale hanno effettuato un servizio di controlli in zona Scampia e Piscinola, in via Monte Rosa, via del Gran Paradiso, via Monte San Gabriele, via Gran Sasso, via Monte Taburno, via Ortese, via Barth, via Marsala, via Incoronato e via Compagnone, dove hanno contestato una violazione del codice della strada per mancata copertura assicurativa e sequestrato 36 autoveicoli e 5 motoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

APPROFONDIMENTI IL CASO Bruciato vivo a Frattamaggiore, la vittima sarà ascoltata:... LA DENUNCIA Napoli, ragazza ripresa mentre si spoglia in una cabina del lido... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 3.060 casi e 11 morti: indice di contagio al...