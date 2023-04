Napoli, controllore Anm aggredito sul bus da nigeriano senza biglietto

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti in via Posillipo dopo una richiesta d'aiuto di un agente amministrativo dell'Anm. Un 22enne, originario della Nigeria e senza fissa dimora, al momento del controllo non aveva il biglietto, non ha voluto mostrare i propri documenti e non ne voleva sapere di scendere dall'autobus.

Successivamente gli animi si sono scaldati e il giovane ha prima minacciato e poi aggredito la dipendente Anm con numerosi spintoni.

Dopo che l'autista ha fermato l'autobus, sono intervenuti i carabinieri che, non con poche difficoltà, hanno bloccato e arrestato il 22enne per reati di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. La donna aggredita sta bene.