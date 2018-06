Lunedì 11 Giugno 2018, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interverrà il Presidente della Camera, Roberto Fico, domani, martedì 12 giugno, alla giornata dedicata all’"Acqua bene comune. Il governo delle risorse idriche dopo sette anni dal referendum", organizzata dal professore Alberto Lucarelli del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’incontro-dibattito si aprirà alle 9.30 nell’Aula De Sanctis.La giornata sarà aperta dai saluti del Presidente Roberto Fico, di Gaetano Manfredi, Rettore dell'Ateneo federiciano, di Lucio De Giovanni, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, e sarà presieduta da Paolo Maddalena, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.Ai saluti seguiranno le relazioni di Alberto Lucarelli della Federico II, Ugo Mattei dell'Università di Torino e Beniamino Caravita di Torittodell'Università di Roma La Sapienza. È in programma anche una tavola rotonda sul tema “L’attuazione del Referendum. Esperienze a confronto” con dibattito di chiusura lavori.‘Il tema dei servizi pubblici, in modo particolare quello del servizio idrico integrato, è senza dubbio di straordinaria rilevanza in considerazione dei recenti interventi legislativi che hanno interessato la materia - ricorda Lucarelli -. Dopo sette anni dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, la volontà referendaria espressa da oltre ventisette milioni di cittadini contro la svendita dei beni pubblici e la privatizzazione dei servizi pubblici risulta violata’.