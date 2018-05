Lunedì 14 Maggio 2018, 20:58 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono entrati dalla porta principale, hanno fatto intendere di essere armati e sono riusciti a farsi consegnare i contanti. Sono scappati con quasi centomila euro i due rapinatori che hanno preso di mira, nel primo pomeriggio di oggi, la sede della Banca Popolare di Bari di piazza Vittoria. Il raid alle 13.28. I due, confondendosi tra i clienti, sono riusciti ad entrare nella banca e hanno minacciato i cassieri; probabilmente all’esterno erano appostati i complici, pronti a dare l’allarme. Una volta messo le mani sul denaro, i due si sono allontananti a piedi in direzione di via Acton; secondo le prime stime nel bottino ci sarebbero 93mila euro. Sulla rapina indaga la Polizia di Stato, che ha avviato dopo l’allarme i pattugliamenti e ha acquisito le telecamere di sorveglianza della banca per analizzare sia la rapina sia le registrazioni dei giorni scorsi, che potrebbero aver ripreso i complici, o gli stessi rapinatori, durante le fasi preparatorie del colpo.