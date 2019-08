Venerdì 16 Agosto 2019, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In via Cesare Battisti, se fai il grattino e non paghi i parcheggiatori abusivi ti danneggiano l’auto. È quello che è successo a una coppia che ha ignorato due cialtroni estorsori che pretendevano 2 euro, apponendo alla loro vettura il regolare ticket per il parcheggio. Ma i criminali, per vendicarsi, hanno rigato la fiancata della macchina, causando un danno ai proprietari. C’è un problema enorme che si fa finta di non vedere in questa città. Solo a Napoli sono circa 4.000 i parcheggiatori abusivi che ogni giorno estorcono con intimidazioni, minacce e violenza denaro alle persone. E c’è pure chi li difende perché devono portare il pane a casa, meglio questo che andare a rubare. Quello che compiono i parcheggiatori è un reato come il furto, e si chiama estorsione». Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.