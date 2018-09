Mercoledì 5 Settembre 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 19:33

Sesso orale davanti a Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito. Accade di notte a Napoli, dove una focosa coppia ha dato vita al gesto osceno, forse convinta di non essere vista. Eppure qualcuno in giro c'era e ha filmato l'intera scena. Il video-scandalo ha fatto subito il giro della rete e la notizia è stata riportata da alcuni siti, come Internapoli e Dagospia.