Coppia svizzera accusa dopo lo scippo «Delusi dall'indifferenza della gente»

Domenica 8 Luglio 2018, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo strappo violento della collanina, la rincorsa tra i vicoli per bloccare il malvivente e le urla contro i cittadini affacciati al balcone. Questi momenti rimarranno impressi nella memoria dei due turisti svizzeri, vittime di uno scippo messo a segno a Napoli, Ma più di tutto a ferire gli stranieri è stata l'indifferenza delle persone. Giovanna Bissat e suo marito sono stati derubati mentre percorrevano i Gradoni di Chiaia, venerdì pomeriggio, ed anche se sono riusciti a tornare in possesso della refurtiva, hanno denunciato la «mancanza di responsabilità collettiva degli abitanti che sono rimasti immobili a guardare la scena». L'episodio è accaduto, poco dopo le 15.30, sul tratto di scalinata che si affaccia nell'area pedonale di via Chiaia dove la coppia si accingeva a fare una passeggiata. «All'improvviso un giovane ha afferrato mio marito alle spalle, strappandogli violentemente la collanina d'oro dal collo e scappando via - racconta Giovanna, 59enne di origini italiane . Mio marito istintivamente hja inseguito il ladro e lo stesso ho fatto io». La coppia è riuscita a raggiungere il malvivente che indossava un casco integrale e che, messo alle strette, ha buttato a terra alcuni oggetti.