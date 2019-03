Coppia travolta da scooter nel cuore di Napoli, anziana in prognosi riservata

Mercoledì 27 Marzo 2019, 15:22

Una 62enne è stata investita da uno scooter, a Napoli, ed è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. L’anziana è stata travolta insieme al marito, da un motociclo modello Sh 150 che ha colpito i due pedoni mentre stavano attraversando in piazza Bovio, all'angolo con via Depretis.I coniugi, entrambi originari di Torre del Greco, sono stati feriti ed in seguito all'impatto con lo scooter e la violenta caduta al suolo, la donna ha riportato gravi traumi in tutto il corpo mentre il marito è stato assistito solo per lievi lesioni all’Ospedale del Mare. L'investimento è avvenuto alle 11.30 di domenica scorsa e subito dopo l'incidente, il conducente dello scooter ha chiamato i soccorsi.Alla guida del motociclo c'era un 22enne napoletano che trasportava a bordo dell’Sh una 21enne, entrambi residenti al centro storico e assistiti dal 118 solo per piccole escoriazioni. Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della polizia municipale, comandata da Antonio Muriano che ha proceduto al sequestro del veicolo e ai rilievi planimetrici da cui già è stato accertato che l'attraversamento pedonale non è avvenuto sulle strisce, mentre come da prassi sono stati eseguiti i test tossicologici per il conducente dello scooter.